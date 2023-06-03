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Рианчо: РПЛ стала слабее. Ценится только чемпион, остальные места не имеют значения

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Экс-наставник московского "Спартака" Рауль Рианчо оценил текущий уровень игры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РИА Новости
– Чемпионат России стал слабее, и это логично. Местные соревнования должны подкрепляться европейскими турнирами, на которых вы будете соревноваться с другими странами, соревноваться с сильнейшими. Теперь ценится только чемпион, остальные места не имеют значения. Стоит ли поменять формат РПЛ? Интрига и мотивация появляются только от возможности играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – передает слова Рианчо Metaratings.

Ранее клубы Российской Премьер-Лиги были отстранены организациями УЕФА и ФИФА от международных соревнований. В связи с этим отечественные команды не могут принимать участия главных еврокубковых турнирах. Дисквалификация вступила в силу с весны 2022 года. Пока неизвестно, когда данный "бан" будет снят к представителей РПЛ.

Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" с октября 2018 года по ноябрь того же года. Под руководством 63-летнего испанского специалиста красно-белые провели 6 матчей, в 2-х из которых им удалось победить.


Рианчо Спартак
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