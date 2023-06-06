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Отец Агаларова: у Гамида действующий контракт с "Ахматом". Ему стоит больше тренироваться и работать, другого пути нет

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Отец нападающего грозненского "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан Агаларов рассказал о карьерных планах своего сына.
Фото: ФК "Ахмат"
- Рассматривает ли Гамид уход в другой клуб или аренду? У него действующий контракт с "Ахматом", он должен доказывать свою состоятельность. Гамид выбрал профессию футболиста - значит, ему стоит еще больше тренироваться и работать. Другого пути нет, - передает слова Агаларова-старшего Sport24.

22-летний нападающий Гамид Агаларов в сезоне-2021/2022 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги в составе "Уфы", забив 19 голов. В июле 2022 года после вылета "Уфы" в Первую лигу Агаларов перешел в грозненский "Ахмат", сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. В сезоне-2022/2023 на счету форварда 29 матчей за бело-зеленых во всех турнирах, 5 забитых мячей и 3 результативных паса.


Ахмат Агаларов
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