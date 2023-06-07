"Абсолютно точно могу сказать - я остаюсь в "Химках". Я подписал контракт на пять лет, никаких вопросов быть не может. Наша главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ! По-другому и быть не может. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться обратно", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
Андрей Талалаев сменил на посту главного тренера "Химок" Спартака Гогниева в апреле этого года, подписав контракт с клубом на пять лет. Под его руководством подмосковная команда провела 8 матчей, в которых одержала всего одну победу, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла. За этот период "красно-черные" забили 6 голов, а пропустили 17. "Химки" заняли предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам чемпионата и вылетели в Первую лигу.
Талалаев: я остаюсь в "Химках". Главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ!
Наставник "Химок" Андрей Талалаев заявил, что следующий сезон проведет у руля подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"