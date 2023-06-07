Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
Родина
18:00
Нижний НовгородНе начат

Талалаев: я остаюсь в "Химках". Главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Химок" Андрей Талалаев заявил, что следующий сезон проведет у руля подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"
"Абсолютно точно могу сказать - я остаюсь в "Химках". Я подписал контракт на пять лет, никаких вопросов быть не может. Наша главная задача на следующий сезон - вернуться в РПЛ! По-другому и быть не может. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться обратно", - цитирует Талалаева "Чемпионат".

Андрей Талалаев сменил на посту главного тренера "Химок" Спартака Гогниева в апреле этого года, подписав контракт с клубом на пять лет. Под его руководством подмосковная команда провела 8 матчей, в которых одержала всего одну победу, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла. За этот период "красно-черные" забили 6 голов, а пропустили 17. "Химки" заняли предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам чемпионата и вылетели в Первую лигу.


Талалаев Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Адиев – о вызове россиянина Зуева в сборную Казахстана: он сам принял решение. УЕФА дал добро 1
Российский футболист "Крыльев Советов" Зуев впервые в карьере вызван в сборную Казахстана
Смолов – о стычке с Габуловым после незабитого пенальти хорватам на ЧМ: я разозлился, но нас разняли 1
Фабрицио Романо: Макаллистер подписал контракт с "Ливерпулем"
Гонгадзе, Акбашев и Божин – в стартовом составе "Факела" на первый стыковой матч против "Енисея"
Официально: защитник Эктов перешел из "Оренбурга" в "Краснодар" 1
Официально: Томас Муро стал игроком "Оренбурга" 1
Бушманов: Зиньковскому не стоит уходить из "Спартака" в "Локомотив". Там на его позиции играет Пиняев 2
Егорычев: нельзя говорить, что все футболисты — глупые. Так думают из-за отдельных игроков 1
Официально: Сергей Ребров – новый главный тренер сборной Украины 1
Семшов: Карпин сотворил чудо с молодыми футболистами "Ростова"
Арбитр Карасев: с кем было сложнее всего работать в РПЛ? С Понтусом Вернблумом 4
Смолов – о провальном сезоне "Динамо": все виноваты — от руководства до игроков
Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с "Зенитом". Нужна стабильность 2
Смолов: Моуринью хотел взять меня в "Манчестер Юнайтед". Но Санчес заруинил этот переход 7