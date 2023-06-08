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Колосков: "Динамо" разочаровало и игрой, и результатом. Могли бороться за призовые места, оказались на девятом месте

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уходящий сезон для московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- В прошедшем сезоне РПЛ "Динамо" разочаровало и игрой, и итоговым результатом. Команда, которая еще осенью могла бороться за призовые места, оказалась на девятом месте. Здесь нечего объяснять, - передает слова Колоскова "Чемпионат".

Московское "Динамо" завершило чемпионат России сезона-2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 матчах. При этом по ходу сезона бело-голубые поднимались на четвертое место, которое окончательно покинули в 21 туре РПЛ, после 2 тура однократно занимали вторую строчку, а девятая позиция является для столичного клуба самой низкой за весь чемпионат (после 12 и 30 туров).


Динамо Колосков
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