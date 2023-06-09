– Что значит незаслуженные [зарплаты у футболистов]? Кто на что учился – всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите, попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идет корень зарплат, – приводит слова Глушакова "РБ Спорт".
Контракт "Пари Нижний Новгород" с 36-летним Денисом Глушаковым был рассчитан до конца текущего сезона. В субботу нижегородцы проведут ответную стыковую встречу дома с "Родиной" за право выступить в РПЛ в будущем сезоне.
Руководство волжан подчеркнуло, что вопрос возможного пролонгирования сотрудничества будет решаться после завершения "стыков". Глушаков не появлялся на поле в официальных играх с 7 мая.
В первой стыковой игре "Пари НН" одержал разгромную победу над пятой командой Первой лиги со счетом 3:0 и практически обеспечил себе место в высшем дивизионе чемпионата России-2023/24.
Глушаков – о высоких зарплатах игроков в РПЛ: идите, попробуйте заработать футболом. Кто на что учился
Полузащитник "Пари НН" Денис Глушаков высказался о высоких заработках российских футболистов.
Фото: ФК "Пари НН"