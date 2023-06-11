- Если вы подводите к ошибкам Селихова, который совершил две в дерби с "Динамо", а еще через три тура одну в игре с "Зенитом", то три ошибки за сезон — это показатель вратаря высокого уровня. Просто промежуток между встречами с "Динамо" и "Зенитом" был небольшой, поэтому многие и запомнили неудачные действия Саши. Но больше Селихов ошибок в этом чемпионате не допускал, - приводит мнение Кафанова "СЭ".
Российский страж ворот Александр Селихов - основной голкипер "Спартака". Напомним, что россиянин пополнил стан москвичей в 2017 году, перебравшись из "Амкара". Всего в активе Александра 83 поединка за "Спартак". В них он сумел 23 раза оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 98 мячей. В этом сезоне в воротах Селихова мяч побывал 38 раз. У голкипера 7 сухих поединков. Весной Селихов допустил ряд голевых ошибок. Наиболее значимый просчет случился в игре с "Зенитом". Футболист, выбивая мяч, попал в игрока петербуржцев Клаудиньо. После чего снаряд залетел в ворота. В той встрече команда Сергея Семака одержала победу (3:2) и стала чемпионом. В апреле Селихову исполнилось 29 лет. В его активе 1 матч за сборную России. "Спартак" финишировал на 3-й строчке по итогам сезона.
Кафанов: у Селихова всего три ошибки за сезон. Это показатель вратаря высокого уровня
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился своей точкой зрения на игру Александра Селихова.
Фото: "СЭ"