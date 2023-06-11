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Агент: Бальде будет готов на сто процентов к первым сборам "Спартака"

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Агент сенегальского футболиста "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о сроках возвращения игрока в строй.
Фото: Sport24
- Бальде чувствует себя прекрасно! Он будет готов на сто процентов к первым сборам команды, - приводит комментарий агента "СЭ".

Сенегальский центрфорвард Кейта Бальде, отпраздновавший в марте свое 28-летие, появился в основе "Спартака" из Москвы на поединок 30-го тура национального первенства против "Крыльев Советов" (0:1). Но футболист отыграл всего 17 минут, получив повреждение. По итогам 30 туров дружина Гильермо Абаскаля заняла 3-ю строчку, выиграв бронзу турнира. Бальде, пополнивший стан москвичей прошлым летом, сыграл в красно-белой майке 16 поединков во всех соревнованиях. В них ему удалось 4 раза поразить ворота соперников "Спартака". Также в активе Кейта 1 результативный пас.


Бальде Кейта Спартак
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