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Семин: в финале опыт победил молодость. "Краснодар" обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы

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Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал результат Суперфинала Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пенальти).
Фото: ФК "Локомотив"
– В финале опыт победил молодость. ЦСКА все-таки более мастеровитая команда, чем "Краснодар". Но у команды Галицкого все впереди. "Краснодар" обязательно выиграет свой первый трофей в ближайшие годы. В клубе любят и уважают футбол, развивают молодых игроков – рано или поздно это даст желаемый результат. Героем финала назову Акинфеева, однозначно, – приводит слова Семина "РБ Спорт".

На выходных ЦСКА в серии пенальти вырвал победу у "Краснодара" и завоевал свой первый трофей за последние 10 лет. Главным героем триумфа "армейцев" стал Игорь Акинфеев, который отразил два 11-метровых удара в исполнении легионеров "Краснодара" Батчи и Олусегуна. Клуб Сергея Галицкого упустил шанс завоевать свой дебютный трофей в своей 15-летней истории. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В составе красно-синих отличился Федор Чалов с пенальти, у южан автором гола стал лучший бомбардир турнира колумбийский форвард Джон Кордоба.

Отметим, что Акинфеев побил рекорд Жиркова и стал самым возрастным участником финалов Кубка России. В день Суперфинала с "Краснодаром", который состоялся в "Лужниках" 11 июня, возраст стража "армейских" ворот составлял 37 лет и 64 дня. Игорь превзошел рекорд своего бывшего одноклубника Юрия Жиркова, которому в финале национального кубка сезона-2019/20 было 36 лет и 340 дней.

Акинфеев на протяжении всей карьеры защищает красно-синие цвета. Он провел за ЦСКА 740 матчей на внутренней и международной аренах, пропустив 662 мяча. В 309 играх ему удавалось отстоять на ноль.


Краснодар Семин ЦСКА Галицкий Акинфеев
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