Как сообщает источник, атакующий хавбек Роман Акбашев отказался от продления контракта с воронежским "Факелом", который истекает 30 июня текущего года, и вышел на рынок свободных агентов. Этим воспользовался "Ростов". Команда Валерия Карпина уже подписала контракт с Акбашевым, который стал их первым новичком текущим летом. При этом детали соглашения между полузащитником и дончанами не раскрываются.
31-летний Романа Акбашев выступал за воронежский "Факел" с 2020 года. В общей сложности в составе воронежского клуба российский игрок сумел провести 108 матчей. Полузащитник записал на свой счет 22 забитых мяча и 22 результативные передачи.
Источник: Metaratings
Metaratings: Акбашев стал первым новичком "Ростова" этим летом
31-летний атакующий полузащитник Роман Акбашев, который прошлый сезон провел в воронежском "Факеле", подписал контракт с "Ростовом".
Фото: ФК "Факел"