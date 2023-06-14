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Metaratings: Акбашев стал первым новичком "Ростова" этим летом

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31-летний атакующий полузащитник Роман Акбашев, который прошлый сезон провел в воронежском "Факеле", подписал контракт с "Ростовом".
Фото: ФК "Факел"
Как сообщает источник, атакующий хавбек Роман Акбашев отказался от продления контракта с воронежским "Факелом", который истекает 30 июня текущего года, и вышел на рынок свободных агентов. Этим воспользовался "Ростов". Команда Валерия Карпина уже подписала контракт с Акбашевым, который стал их первым новичком текущим летом. При этом детали соглашения между полузащитником и дончанами не раскрываются.

31-летний Романа Акбашев выступал за воронежский "Факел" с 2020 года. В общей сложности в составе воронежского клуба российский игрок сумел провести 108 матчей. Полузащитник записал на свой счет 22 забитых мяча и 22 результативные передачи.

Источник: Metaratings


Ростов Факел Акбашев
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