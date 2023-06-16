- "Спартак" — самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места. Сейчас сложно оценить политику "Спартака". Самое главное, что есть экономическая основа — у них есть Лукойл, - приводит комментарий Мутко "Чемпионат".
"Спартак" последний раз завоевывал чемпионство в 2017 году. Тогда у руля столичного коллектива находился итальянец Массимо Каррера. Команда опередила ЦСКА и "Зенит", которые финишировали ниже. В этот же год "Спартак" выиграл Суперкубок России, обыграв "Локомотив" Юрия Семина (2:1). Но дальше результаты Спартака пошли вниз. Каррера был отправлен в отставку. После итальянца у руля москвичей побывали Олег Кононов, Доменико Тедеско, Руй Витория и Пауло Ваноли. Отметим, что именно при Ваноли "Спартак" выиграл трофей, завоевав Кубок России. В финале было обыграно "Динамо" Сандро Шварца (2:1). Сейчас московским клубом руководит испанец Гильермо Абаскаля. По итогам минувшего сезона "Спартак" занял 3-е место и забрал бронзовые медали.
Мутко: "Спартак" — самый популярный клуб России
Экс-президент "Зенита" Виталий Мутко поделился мнением о том, какой клуб является самым популярным клубом в России.
Фото: "Чемпионат"