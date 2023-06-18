— Я бы назвал лучшим вратарем Лантратова. Во-первых, он в моем бывшем клубе, во-вторых, он пришелся ко двору, его действия очень помогли "Локомотиву" спасти ситуацию. Моя тройка сезона: Акинфеев, Сафонов, Лантратов. Пусть будет так, но Лантратова я поставил на первое место, – передает слова Нигматуллина "РБ Спорт".
27-летний Илья Лантратов стал игроком московского "Локомотива" в январе нынешнего года. Столичный клуб приобрел голкипера у "Химок" за 200 тысяч евро. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского футболиста в 3 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Илья Лантратов принял участие в 29-ти матчах (во всех турнирах). Он пропустил 42 мяча. При этом в 7-ми случаях вратарь московского "Локомотива" сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Нигматуллин: Лантратов – лучший вратарь сезона в РПЛ
Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим голкипером минувшего сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"