– Он может столкнуться с такой проблемой, что его требования будут противоречить возможностям игроков. Потому что в команде очень много молодых футболистов. Нужно работать над раскрытием их потенциала и возможностей, это все учебный процесс. Я уже не говорю о том, что для игроков команды, а особенно молодежи, футбол — это испытание известностью и материальными благами. Тренировочный процесс должен раскрыть именно их футбольные способности, — цитирует специалиста Betonmobile.
Ранее стало известно о том, что 45-летний Марцел Личка получил назначение на пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист подписал соглашение с бело-голубыми по схеме "1+1+1". Его контракт будет продлеваться, если динамовцы будут в каждом сезоне добиваться поставленных задач (они не были озвучены публично).
Предыдущим клубом Марцела Лички был "Оренбург". В уральском клубе он работал с августа 2020 года. Под его руководством "Оренбург" в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заработал 46 баллов и занял 7-ю строчку в турнирной таблице. Московское "Динамо" в минувшем сезоне с 45-ю очками финишировало на 9-м месте.
Бышовец: Личка может столкнуться с тем, что его требования будут противоречить возможностям игроков "Динамо"
Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: РИА Новости