- Видим ли мы в нем игрока, которого потом сможем продать в клуб из топ-5 лиг? Если бы мы не видели в нем потенциала, он бы не оказался у нас в команде. А что касается Европы, то сейчас нам сложно говорить об этом, так как мы под санкциями. Мы не можем туда никого продать. Вернее, продать можем, но денег не получим. А так, у Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня. А как он его разовьет - другой вопрос.
21-летний уроженец Кот-д'Ивуара Нене Гбамбле, играющий на позиции правого вингера, перешел в грозненский "Ахмат" в январе этого года в качестве свободного агента из словенского клуба "Целе". Стороны заключили контракт до 30 июня 2026 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость ивуарийца в 400 тысяч евро. Гбамбле принял участие в пяти встречах за "Ахмат", в которых отличился одним забитым мячом. Футболист не смог завершить сезон российской Премьер-лиги, получив травму колена в матче 28-го тура чемпионата России против подмосковных "Химок" (3:0).
Источник: "РБ Спорт"
В "Ахмате" видят потенциал Гбамбле стать игроком действительно высокого уровня
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что нападающий Нене Гбамбле может достичь высокого уровня.
Фото: ФК "Ахмат"