- Неправда, что "Аугсбург" интересуется Помазуном, - приводит комментарий Паулса "Чемпионат".
В СМИ появились сведения о том, что "Аугсбург", представляющий Бундеслигу, заинтересован в кандидатуре стража ворот ЦСКА Ильи Помазуна, защищавшего цвета "Урала" на правах аренды. "Аугсбург" по итогам минувшего розыгрыша немецкого первенства сумел финишировать лишь на 15-й строчке, заработав 34 очка по итогам 34 туров турнира. В активе "Аугсбурга" 9 побед, 7 ничьих и 18 поражений. Команда забила 42 мяча и пропустила 63 гола. Голкиперами команды являются 30-летний чех Томаш Коубек, 35-летний Рафал Гикевич из Польши, а также 22-летний немецкий футболист Даниэль Кляйн. Руководит коллективом немецкий специалист Энрико Маассен.
Глава скаутской службы "Аугсбурга" - об интересе к Помазуну: это неправда
Глава скаутской службы "Аугсбурга" Тимон Паулс отреагировал на информацию об интересе клуба к голкиперу Илье Помазуну.
Фото: РИА Новости