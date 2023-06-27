– Конечно, я видел новости, но никто со мной не связывался ни с одного из клубов. Не говорил со мной и мой агент. Я сам тоже ничего не спрашивал, спокойно отдыхал.
Слухи иногда бывают. Возможно, в "Локомотиве" рассматривали кандидатуру. Я знаком с главным тренером "Локомотива", знаю, что я ему в какой-то степени нравлюсь как футболист. Но про трансфер я ничего не знаю.
Думаю, мне бы позвонил агент, если бы было что-то реальное. Мне бы и в клубе сказали. На данный момент меня ничего не заставляет задуматься о смене команды, – цитирует Зиньковского "РБ Спорт".
Этим летом Антона Зиньковского связывают с московским "Локомотивом". 27-летний полузащитник прошлым летом пополнил состав "Спартака", перейдя из самарских "Крыльев Советов". Левый вингер подписал с красно-белыми долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. В минувшем чемпионате России Зиньковский появился на поле в 28 играх, суммарно отметившись восемью результативными действиями. Среди них 3 забитых мяча и 5 голевых пасов.
По итогам сезона "Спартак" завоевал бронзовые медали РПЛ. "Локомотив" финишировал на восьмой строчке в таблице чемпионата страны. В стартовом туре РПЛ-2023/24, игры которого пройдут с 21 по 23 июля, команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Оренбург", а "железнодорожники" также дома встретятся с казанским "Рубином".
Хавбек "Спартака" Зиньковский: со мной никто не связывался. Знаю, что я нравлюсь тренеру "Локомотива" как футболист
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"