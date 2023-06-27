– Я слабо верю в эти новости. Да, он провел хороший прошлый сезон, но мы в еврокубках не играем. А кто смотрит наш чемпионат? Но если этот интерес реальный, ему не надо сомневаться. От таких предложений нельзя отказываться. В Россию всегда можно вернуться.
Я бы советовал Эдуарду перейти в "Ньюкасл", потому что в "Сити" шансов нет, и, скорее всего, будет моментальная аренда. Кто-то скажет, мол, как можно отказать "Сити"? Но можно выбрать великий клуб и не провести ни одного матча. А в стане "сорок" он будет играть, мне кажется. Я бы так поступил. И оттуда уже можно попасть в топовую команду, в тот же "Ман Сити", – цитирует Павлюченко Metaratings.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что английские клубы "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" проявляют интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну. Отмечалось, что скауты обоих клубов Английской Премьер-лиги присутствовали на недавнем отборочном матче национальной команды Армении и просматривали 23-летнего уроженца Ставрополя. Агенты приступили к переговорам по поводу трансфера Сперцяна на Туманный Альбион.
Контракт "Краснодара" с одним из лидеров сборной Армении рассчитан еще на три сезона. Рыночная стоимость Сперцяна оценивается в 12 млн евро. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата России, записав на свой счет 22 очка по системе "гол+пас" (10 голов и 12 результативных передач).
Павлюченко: я бы советовал Сперцяну перейти в "Ньюкасл", потому что в "Манчестер Сити" шансов нет
Экс-форвард "Тоттенхэма" Роман Павлюченко отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" к полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Спартак"