По сведениям СМИ, российский хавбек Далер Кузяев сейчас находится в Европе и готовится к новому сезону с индивидуальным тренером. Россиянин продолжает поиски команды в Европе. Игрок выдвинул потенциальным работодателям два условия: игра в еврокубках и приемлемые финансовые условия. В услугах Далера заинтересован ряд клубов из Турции. В частности, интерес к Кузяеву проявляют "Бешикташ", "Фатих Карагюмрюк" и "Фенербахче".
Но приоритетным вариантом для игрока сборной России является "Ференцварош" Станислава Черчесова. Отмечается, что венгерский клуб пока не спешит подписывать Кузяева из-за опасений негативной реакции общественности и высоких финансовых запросов футболиста. Также Далер отказался от вариант с клубом из Саудовской Аравии. При этом в случае неудачи в переговорах с европейскими клубами Кузяев вернется в "Зенит". Между клубом и игроком есть такая договоренность.
Источник: Metaratings
Metaratings: Кузяев вернётся в "Зенит", если не договорится с зарубежным клубом
Российский футболист Далер Кузяев продолжает свои попытки трудоустроиться в Европе.
Фото: "Чемпионат"