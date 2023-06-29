Тихонов – об ошибках вратаря "Краснодара" Сафонова: мы все понимаем, читаем прессу

Чемпион России в составе " Спартака " Андрей Тихонов порассуждал о причинах спада в игре голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.

Фото: ФК "Краснодар"

– То, что он хороший вратарь, вопросов нет. Но слишком много допустил результативных ошибок. Это особенно было видно в последних играх. Наверное, это говорит о нервозности. Мы же не видим, как он тренируется. Может, он и там такой же, начал нервничать. Мы все понимаем, читаем прессу: у него есть проблемы в семье. Развод и все остальное, дети… Это очень влияет. Если во время матча ты еще собран, то на тренировках начинает вылезать все. Срыв на своих партнеров, ревность к конкуренту. Думаю, этот психологический момент очень на нем сказывается, – заявил Тихонов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".



Недавно в прессу просочились новости о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Саонов хочет забрать детей у своей бывшей супруги и взыскать с нее алименты. В то же время предполагается, что 24-летний футболист сделал предложение своей новой возлюбленной выйти за него замуж. В 27 играх завершившегося сезона чемпионата России Сафонов пропустил 43 гола. При этом только в 7 играх ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.