По сведения СМИ, 19-летний россиянин Александр Коваленко, играющий на позиции центрального хавбека, подписал трудовой договор с "Зенитом". Соглашение рассчитано до 2028 года. Чемпион России заплатит за переход россиянина 200 млн рублей. Скоро об этом будет объявлено официально.
В завершившемся сезоне Александр Коваленко защищал цвета "Крыльев Советов" из Самары. Россиянин сумел отметиться 2 голами и 3 ассистентскими действиями, сыграв в майке волжан 30 поединков. Примечательно, что права на футболиста у "Сочи". За "барсов" Александр так и не сыграл ни одного матча. "Зенит" по итогам минувшего сезона занял первое место в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Александр Коваленко подписал контракт с "Зенитом"
Российский футболист Александр Коваленко стал игроком "Зенита".
Фото: "СЭ"