– Возраст позволяет Коваленко пройти адаптацию в "Зените". Александру будет тяжело, но, с другой стороны, когда он будет тренироваться и играть с сильными футболистами, то сможет быстрее прогрессировать. Коваленко только в плюс переход в "Зенит". Можно было, конечно, еще набираться опыта и поиграть в другой команде. Но в конкуренции с такими сильными футболистами он может еще прибавить. Если он будет получать мало игровой практики, то, думаю, Александр решит эту проблему с руководством "Зенита", – передает слова Семшова Metaratings.
30 июня 2023 года петербургский "Зенит" официально объявил о переходе полузащитника Александра Коваленко. Сине-бело-голубые приобрели российского футболиста у "Сочи". По данным интернет-портала Transfermarkt, сделка обошлась клубу с берегов Невы в 2 миллиона евро. При этом действующий чемпион страны подписал долгосрочный контракт с Коваленко – до 30 июня 2028 года.
19-летний Александр Коваленко принадлежал "Сочи" с лета прошлого года. Сезон 2022-2023 российский полузащитник провел в стане самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. За "волжан" Коваленко успел отыграть 32 матча, в которых ему удалось записать на свой счет 5 баллов за результативность (2 забитых мяча и 3 голевые передачи).
Семшов: если Коваленко будет мало играть в "Зените, то, думаю, он решит эту проблему с руководством клуба
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что полузащитник Александр Коваленко перешел из "Сочи" в "Зенит".
Фото: ПФК "Крылья Советов"