- Не могу сказать, что скучаю по "Рубину" и "Локомотиву", но общаюсь с некоторыми ребятами, - приводит комментарий Кверквелии Sport24.
31-летний грузинский защитник Соломон Кверквелия в РПЛ защищал цвета трех коллективов – "Рубина", "Локомотива" и "Ротора". Наибольшее количество игр грузин сыграл в майке казанского коллектива. За "Рубин" игрок провел 111 встреч, в них он сумел забить 3 гола и оформить 3 голевых паса. В 2017 году Соломон сменил Казань на Москву, подписав трудовой договор с "Локомотивом". В составе москвичей футболист поучаствовал в 108 встречах, забив 4 мяча. В красно-зелеными Кверквелия стал чемпионом России и выиграл 3 Кубка России. С 2020 по 2021 годы защитник играл за "Ротор". За волгоградцев он провел всего 19 матчей. Сейчас футболист защищает цвета "Нефтчи" из Баку.
Кверквелия: не могу сказать, что скучаю по "Рубину" и "Локомотиву", но общаюсь с некоторыми ребятами
Экс-футболист "Рубина" и "Локомотива" из Грузии Соломон Кверквелия рассказал об отношении к своим бывшим клубам.
Фото: РИА Новости