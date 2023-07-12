- С сыном хотели попасть в команду топ-5 лиг Европы, и с этой задачей мы справились. Дальше все зависит от самого Далера - пусть доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции "Гавре". Стоит много задач, посмотрим, как он себя проявит. Были ли другие предложения из Европы? Да, был интерес от других клубов из Франции, разные варианты, но из уважения к этим командам разглашать их названия я не буду.
Сегодня, 12 июля, стало известно, что российский центральный полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского "Гавра". Футболист, у которого этим летом закончился контракт с "Зенитом", подписал соглашение с клубом Лиги 1 до 2025 года.
За "сине-бело-голубых" Кузяев выступал на протяжении шести лет. 30-летний игрок выиграл в составе "Зенита" пять титулов чемпиона России, Кубок России и дваджы поднимал над головой Суперкубок страны. В активе футболиста сборной России 183 матча за клуб с берегов Невы, в которых он забил 23 мяча и отдал 29 ррезультативных передач.
Источник: Sport24
Отец Кузяева: пусть Далер доказывает, на что он способен в старейшем клубе Франции
Отец и агент экс-хавбека "Зенита" Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал переход своего сына в "Гавр".
Фото: ФК "Зенит"