"Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж", — сказал Лунёв.
31-летний Лунёв стал играть на высоком уровне в 2016 году, когда Виктор Гончаренко доверил ему пост первого номера в "Уфе". Спустя полгода Лунёв был выкуплен "Зенитом" за четыре миллиона евро. С "Зенитом" Лунёв выиграл три чемпионата России и один Кубок. Контракт между сторонами истёк летом 2021 года и не был продлён. Лунёв на правах свободного агента перешёл в "Байер", где за два года принял участие в трёх матчах.
Источник: Sport24.
Лунев: возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж
Российский вратарь Андрей Лунёв признался, что хотел бы вновь поиграть за рубежом.
Фото: ФК "Зенит"