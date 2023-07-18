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Лунев: возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж

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Российский вратарь Андрей Лунёв признался, что хотел бы вновь поиграть за рубежом.
Фото: ФК "Зенит"
"Возвращение в Россию? Возможно все, но хотелось бы за рубеж", — сказал Лунёв.

31-летний Лунёв стал играть на высоком уровне в 2016 году, когда Виктор Гончаренко доверил ему пост первого номера в "Уфе". Спустя полгода Лунёв был выкуплен "Зенитом" за четыре миллиона евро. С "Зенитом" Лунёв выиграл три чемпионата России и один Кубок. Контракт между сторонами истёк летом 2021 года и не был продлён. Лунёв на правах свободного агента перешёл в "Байер", где за два года принял участие в трёх матчах.

Источник: Sport24.


Лунёв Российские трансферы
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