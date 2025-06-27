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В РФС допустили предоставление сборной России wild card для участия в ЧМ-2026
Сегодня, 19:37
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии
сборной России
по футболу в чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
— У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?
— Все возможно, да. Но это должна быть воля Джанни Инфантино. Его добрая воля.
— Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.
—Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято.
Сборная России
по футболу, согласно решениям руководства ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидами данных футбольных организаций. В связи с этим отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года в Европе уже стартовал без российской национальной команды.
Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Источник:
"РБ Спорт"
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Чемпионат Мира
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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