Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ред Булл Зальцбург
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен
Аль-Хиляль
2 - 0 2 0
ПачукаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
4 - 0 4 0
АмкалЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Динамо МхИдёт

В РФС допустили предоставление сборной России wild card для участия в ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии сборной России по футболу в чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
— У вас остается надежда на wild card для России на ЧМ-2026?

— Все возможно, да. Но это должна быть воля Джанни Инфантино. Его добрая воля.

— Не так давно этот господин встретился с господином Трампом, и тот удивился, почему в ЧМ не смогут участвовать русские.

—Наверное, это дает надежду на то, какое решение может быть принято.

Сборная России по футболу, согласно решениям руководства ФИФА и УЕФА, с февраля 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидами данных футбольных организаций. В связи с этим отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года в Европе уже стартовал без российской национальной команды.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится