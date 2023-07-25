"Прилетел в Милан... В Милане многие рестораны открываются в 19:30 — именно под ужин. Мы прибыли чуть раньше, где-то припарковались и решили подождать, пока откроется наш ресторан — сели в обычной забегаловке попить чай. Вот эта простота говорит о Генрихе лучше всего", — сказал Байрамян.
34-летний Мхитарян стал игроком итальянской команды летом 2022 года. Ранее он выступал за ещё одну итальянскую команду римскую "Рому". Также на счету Мхитаряна выступления за лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", дортмундскую "Боруссию" и "Шахтёр". Контракт Мхитаряна с "Интером" рассчитан до лета 2024 года. Мхитарян 10 раз признавался лучшим футболистом года в Армении.
Источник: Sport24.
Байрамян: однажды сели с Мхитаряном в обычной забегаловке попить чай. Вот эта простота говорит о нем лучше всего
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал историю про полузащитника "Интера" Генриха Мхитаряна.
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