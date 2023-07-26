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Изидор: могу ли я перейти в "Спартак", ЦСКА или "Зенит"? Нет. В России для меня только одна команда

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Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор рассказал, что в России собирается выступать только за железнодорожников.



Фото: Getty Images
"Могу ли я перейти в "Спартак", ЦСКА или "Зенит"? Нет. В России для меня только одна команда — "Локомотив", — сказал Изидор.

22-летний Изидор стал игроком "Локомотива" в январе 2022 года, перейдя из "Монако" за 3,5 миллиона евро (Transfermarkt). В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах, в которых забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

"Локомотив" в следующем туре чемпионата России сыграет с воронежским "Факелом" на выезде.

Источник: Sport24.


Изидор Локомотив
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