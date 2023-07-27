"Даже если у него не получится в "Лацио", то никто не говорит, что это будет провал, это ценный опыт, который пригодится ему при правильном отношении к себе и к футболу", — сказал Алдонин.
20-летний Захарян стал футболистом "Динамо" в конце 2016 года, перейдя в академию клуба из академии Коноплёва. В 86 матчах за основной состав бело-голубых полузащитник забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Соглашение между полузащитником сборной России и клубом из Москвы рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: Metaratings.
Алдонин: даже если у Захаряна не получится в "Лацио", то никто не говорит, что это будет провал
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном уходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Лацио".
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