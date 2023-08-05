– У Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера без судей – жалкое зрелище. У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!
Сегодня в Самаре местные "Крылья Советов" сыграли с донским "Ростовом". Их встреча была проведена в рамках третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Игоря Осинькина. Таким образом, "волжане" после трех туров первенства набрали семь баллов. Они поднялись на второе место в турнирной таблице.
"Ростов" Валерия Карпина после трех туров Российской Премьер-Лиги сумел записать на свой счет четыре балла. Южане идут пятыми в таблице РПЛ. Петербургский "Зенит", главным тренером которого является Сергей Семак, провел лишь два матча в этом чемпионате. У сине-бело-голубых в активе также четыре очка.
Источник: Metaratings
Салихова: Валера без судей – жалкое зрелище. У Осинькина каждый год забирают лучших, а он зрелищно играет молодыми
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила победу самарских "Крыльев Советов" над донским "Ростовом" (5:1) в матче третьего тура Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"