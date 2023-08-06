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Бабаев - о смерти Мандрыкина: большое горе, когда уходят в таком возрасте. ЦСКА на связи с сестрой Вени

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе из жизни бывшего голкипера красно-синих Вениамина Мандрыкина.
Фото: Getty Images
- Хочу выразить соболезнования родным и близким. Большое горе, когда уходят в таком возрасте. В случае с Веней это двойная трагедия, потому что на его долю и на долю его семьи с 2010 года выпало очень сложное испытание. Веня был очень добрым и светлым человеком. Все ребята запомнят его таким. Мандрыкин был душой компании и никогда не унывал, оставался собой до самого конца. Клуб на связи с сестрой Вени. Чуть позже мы сообщим о времени и месте похорон, - передает слова Бабаева "Чемпионат".

Сегодня стало известно об уходе из жизни в возрасте 41 года экс-вратаря сборной России, московского ЦСКА, "Ростова", и других российских клубов Вениамина Мандрыкина. По сообщению сестры голкипера, причиной его смерти стал инфаркт. С ноября 2010 года Мандрыкин был прикован к инвалидной коляске после тяжелого дорожно-транспортного происшествия, в котором получил перелом позвоночника. В составе ЦСКА Вениамин вступал с июля 2001 года по январь 2008 года, 2008, 2009 и 2010 годы провел в других клубах на правах аренды, завоевал 11 титулов, в том числе три чемпионства России и Кубок УЕФА.

Первый тренер Мандрыкина сообщил о смерти 41-летнего экс-вратаря от инфаркта

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ЦСКА Мандрыкин Бабаев
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