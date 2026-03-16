ЦСКА - худшая команда в РПЛ после возобновления сезона

РПЛ выпустила таблицу выступлений команд по итогам трех туров.
ЦСКА расположился на последнем месте, потерпев 3 поражения. "Сочи" с таким же количеством проигрышей находится на 15-й строчке из-за меньшей разницы забитых и пропущенных мячей. Таблицу возглавляет московское "Динамо".

После возобновления сезона подопечные Фабио Челестини провели 4 матча. Помимо трех поражений в РПЛ "армейцы" одержали победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 21 матче.

Источник: Telegram-канал РПЛ

