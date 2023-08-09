— В первом тайме мы выглядели намного лучше, чем во втором. Первый тайм был очень неплохой, но во втором мы играли очень плохо. Я рад за вратаря Ходановича, не сомневался, что он покажет достойную игру. Он был лучшим нашим игроком. Если бы не он, мы бы сыграли вничью или даже проиграли, потому что во втором тайме он нас спас.
Сегодня, 9 августа 2023 года, "Оренбург" в родных стенах встретился с "Сочи". Команды сыграли в рамках второго тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Поединок завершился победой подопечных Иржи Ярошика со счетом 2:0. В составе хозяев голы в собственный актив записали Габриэль Флорентин и Степан Оганесян. В воротах у них играл голкипер Андрей Ходанович.
Напомним, свой следующий поединок "Оренбург" проведет в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Коллектив Иржи Ярошика столкнется с "Краснодаром" (12 августа).
Источник: "Матч ТВ"
Ярошик – о победе над "Сочи": если бы не вратарь Ходанович, "Оренбург" бы сыграл вничью или даже проиграл
Наставник "Оренбурга" Иржи Ярошик оценил выступление своей команды в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России с "Сочи" (2:0).
Фото: "Чемпионат"