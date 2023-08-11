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Тарханов: "Зенит" немного пресытился, ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак" злее, они голодны до побед

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Российский специалист Александр Тарханов высказался о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"В этом году будет самая серьезная интрига в чемпионате, это уже понятно... Все-таки "Зенит" немного пресытился, ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак" злее, они голодны до побед", — сказал Тарханов.

Новый сезон чемпионата России "Зенит" начал с победы, ничьей и поражения. У команды Сергея Семака четыре очка в трёх матчах турнира и седьмое место. Первую строчку делят "Спартак" и "Краснодар", набравшие по девять очков в трёх матчах.

Источник: "РБ Спорт".


Тарханов ЦСКА Спартак Краснодар Зенит
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