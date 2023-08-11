"В этом году будет самая серьезная интрига в чемпионате, это уже понятно... Все-таки "Зенит" немного пресытился, ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак" злее, они голодны до побед", — сказал Тарханов.
Новый сезон чемпионата России "Зенит" начал с победы, ничьей и поражения. У команды Сергея Семака четыре очка в трёх матчах турнира и седьмое место. Первую строчку делят "Спартак" и "Краснодар", набравшие по девять очков в трёх матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Тарханов: "Зенит" немного пресытился, ЦСКА, "Краснодар" и "Спартак" злее, они голодны до побед
Российский специалист Александр Тарханов высказался о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: "Чемпионат"