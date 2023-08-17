– Тяжелый старт? Во-первых, посмотрите, с какими командами мы играли. При этом с ними мы играли очень достойно, где-то чуть не хватило удачи. Во-вторых, в летнее трансферное окно команда очень сильно обновилась, через игры мы притираемся. Надеюсь, дальше будет все лучше.
После четырех туров Российской Премьер-Лиги "Пари НН" имеет на своем счету четыре балла. Нижегородский клуб занимает десятое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Юрана успели провести матчи против петербургского "Зенита" (0:2), екатеринбургского "Урала" (0:0), "Краснодара" (0:1) и грозненского "Ахмата" (2:0).
В пятом туре Российской Премьер-Лиги нижегородский "Пари НН" в гостях сразится с воронежским "Факелом". Данная встреча состоится 20 августа 2023 года.
Источник: "Чемпионат"
Живоглядов – о тяжелом старте "Пари НН": посмотрите, с какими командами мы играли
Защитник нижегородского "Пари НН" Дмитрий Живоглядов высказался о тяжелом старте своей команды в новом розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Пари НН"