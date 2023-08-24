"В основной состав меня впервые привлёк Слуцкий? Меня просто подтягивали к основе во время паузы на игры сборных, когда уезжало полсостава. Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Видимо, он считал, что я не игрок уровня главной команды ЦСКА....
Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то — плохой. А для меня никакой", — сказал Жамалетдинов.
26-летний Жамалетдинов семь лет провёл в академии "Локомотива", а в ЦСКА оказался в 13-летнем возрасте. В составе армейцев он выступал за команды U19 и ЦСКА два, забив за них 43 гола и отдав шесть результативных передач в 110 матчах. На его счету также 41 встреча в составе основного ЦСКА, за который он отличился пять раз и отдал голевую передачу.
Также спортсмен выступал на правах аренды за польский "Лех". В 2020 году перебрался в "Уфу", откуда в 2022 году оказался в клубе "СКА-Хабаровск". Сейчас Жамалетдинов играет в "Волгаре".
Источник: Sport24.
Экс-игрок ЦСКА Жамалетдинов — о Слуцком: для меня он никакой тренер, я ему не нравился
Бывший нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказался об экс-главном тренере армейцев Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Лех"