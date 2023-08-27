"Зенит" по-прежнему главный фаворит на победу в РПЛ? Конечно. Но сезон длинный, посмотрим, какие еще будут попытки", — сказал Глушаков.
"Зенит" не лучшим образом начал сезон, в первых трёх матчах сыграв вничью и проиграв. Однако затем команда Сергея Семака одержала три победы подряд, поднявшись на вторую строчку турнирной таблицы. Сейчас у "Зенита" 13 очков, а у лидирующего "Краснодара" — 14.
Источник: Sport24.
Глушаков: "Зенит" по-прежнему главный фаворит на победу в РПЛ, но сезон длинный
Российский полузащитник Денис Глушаков считает "Зенит" главным претендентом на победу в чемпионате страны.
Фото: СЭ