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Ветеран "Спартака" Гаврилов: мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает

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Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенной операции на сонной артерии после инсульта.
Фото: ФК "Спартак"
– Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю, у всех по-разному происходит этот процесс. Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает, – приводит слова 70-летнего ветерана "СЭ".

В конце мая текущего года ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов попал в реанимацию с инсультом. В начале июня ему была сделана операция на сонной артерии, после которой Юрий Васильевич восстанавливался и проходил реабилитацию. Экс-полузащитник "Спартака" выигрывал с "красно-белыми" чемпионат СССР и становился лучшим бомбардиром турнира.


Спартак Сборная СССР Гаврилов
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