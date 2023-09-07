"Жалко, жалко. Вначале все вообще хорошо получалось. Потом в играх где-то невезение, где-то глупые мячи пропускали, не было результатов, поэтому так произошло", — сказал Гуренко.
Отметим, что специалист пришёл в воронежскую команду по ходу прошлого сезона, сохранив с ней место в высшем дивизионе страны через стыковые матчи с "Енисеем". Однако в нынешнем сезоне у "Факела" дела обстоят хуже: четыре очка в семи матчах и 15-е место.
Источник: RT.
Гуренко — об увольнении Евсеева: у "Факела" было невезение, пропускали глупые голы
Бывший главный тренер "Уфы" Сергей Гуренко прокомментировал отставку Вадима Евсеева с аналогичной должности в "Факеле".
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press