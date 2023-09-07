– Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как оно мне далось? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так, – цитирует Рязанцева "Чемпионат".
37-летний Рязанцев выступал за "Торпедо" с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей за "автозаводцев", забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В карьере Рязанцева также были "Рубин", "Зенит", "Урал", "Амкар" и "Химки". Он трижды побеждал в чемпионате России и дважды поднимал над головой Кубок страны.
Экс-футболист "Торпедо" и "Рубина" Рязанцев завершил карьеру в 37 лет
Экс-полузащитник "Торпедо" и "Рубина" Александр объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.
Фото: ФК "Торпедо"