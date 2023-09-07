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Экс-футболист "Торпедо" и "Рубина" Рязанцев завершил карьеру в 37 лет

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Экс-полузащитник "Торпедо" и "Рубина" Александр объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.
Фото: ФК "Торпедо"
– Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как оно мне далось? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так, – цитирует Рязанцева "Чемпионат".

37-летний Рязанцев выступал за "Торпедо" с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей за "автозаводцев", забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В карьере Рязанцева также были "Рубин", "Зенит", "Урал", "Амкар" и "Химки". Он трижды побеждал в чемпионате России и дважды поднимал над головой Кубок страны.


Торпедо Рубин Зенит Рязанцев
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