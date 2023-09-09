Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
Черноморец2 тайм
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Кубань1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
0 - 1 0 1
БельгияЗавершен
Андорра
19:00
БеларусьНе начат
Эстония
19:00
ШвецияНе начат
Украина
19:00
АнглияНе начат
Румыния
21:45
ИзраильНе начат
Косово
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
ИталияНе начат

Каррера: "Спартак" с "Ювентусом" находятся на одном уровне популярности в своих странах

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о популярности красно-белых в России.
Фото: ФК "Спартак"
- "Спартак" - самый популярный клуб в России. Это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков. Думаю, что они с "Ювентусом" находятся на одном уровне популярности в своих странах. "Спартак" имеет самую большую армию болельщиков в России, а "Ювентус" - в Италии, - передает слова Карреры Matchtv.ru.

59-летний итальянский специалист Массимо Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017, а также обладателями Суперкубка-2017. Чемпионство в 2017 году остается единственным для "Спартака" после 2001 года, в котором завершился период гегемонии красно-белых в чемпионатах России с девятью чемпионствами в десяти сезонах.

В составе "Ювентуса" Массимо Каррера провел 5 сезонов в качестве игрока, а также 4 сезона в качестве ассистента главного тренера.


Спартак Ювентус Каррера
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится