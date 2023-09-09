- "Спартак" - самый популярный клуб в России. Это очень сильный клуб. Он много побеждал за свою историю. Конечно, это выдающийся клуб, поэтому у него такая большая армия болельщиков. Думаю, что они с "Ювентусом" находятся на одном уровне популярности в своих странах. "Спартак" имеет самую большую армию болельщиков в России, а "Ювентус" - в Италии, - передает слова Карреры Matchtv.ru.
59-летний итальянский специалист Массимо Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017, а также обладателями Суперкубка-2017. Чемпионство в 2017 году остается единственным для "Спартака" после 2001 года, в котором завершился период гегемонии красно-белых в чемпионатах России с девятью чемпионствами в десяти сезонах.
В составе "Ювентуса" Массимо Каррера провел 5 сезонов в качестве игрока, а также 4 сезона в качестве ассистента главного тренера.
Каррера: "Спартак" с "Ювентусом" находятся на одном уровне популярности в своих странах
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение о популярности красно-белых в России.
Фото: ФК "Спартак"