— Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе.
Напомним, сегодня в Калининграде был проведен очередной матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местная "Балтика" сыграла против самарских "Крыльев Советов". Подопечные Сергея Игнашевича потерпели поражение со счетом 1:2.
Напомним, свой следующий матч калининградская "Балтика" проведет в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. Она в субботу сыграет с грозненским "Ахматом".
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич – о поражении от "Крыльев Советов": за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич высказался об игре своей команды в кубковом матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:2).
Фото: ФК "Балтика"