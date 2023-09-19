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Игнашевич – о поражении от "Крыльев Советов": за такие матчи нужно извиняться перед болельщиками

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Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич высказался об игре своей команды в кубковом матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:2).
Фото: ФК "Балтика"
— Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе.

Напомним, сегодня в Калининграде был проведен очередной матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В рамках него местная "Балтика" сыграла против самарских "Крыльев Советов". Подопечные Сергея Игнашевича потерпели поражение со счетом 1:2.

Напомним, свой следующий матч калининградская "Балтика" проведет в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. Она в субботу сыграет с грозненским "Ахматом".

Источник: "Матч ТВ"


Крылья Советов Балтика Игнашевич Кубок России
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