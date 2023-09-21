"Мы были в стадии общения с "Зенитом" и "Краснодаром", игрок рассматривал возможность игры в России, но сейчас никаких переговоров нет", —Эль Гуш.
Эль Гуш заявил, что его клиент был готов выступать в Российской Премьер-Лиге, однако, не получив нужного предложения от российских клубов, Идрисси заключил соглашение с "Пачукой", выступающей в мексиканском чемпионате.
27-летний Идрисси с 2020 по 2023 год выступал в составе испанской "Севильи".
Источник: Sport24.
Агент Идрисси: вели переговоры с "Зенитом" и "Краснодаром", он был готов играть в России
Агент Аннас Эль Гуш, представляющий услуги марокканского футболиста Уссамы Идрисси, сообщил, что вёл переговоры по переходу своего клиента в "Зенит" и "Краснодар", но они не увенчались успехом.
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