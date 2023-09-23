– Я очень рад за "Крылья Советов". Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, "Крылья" ни под кого не подстраиваются – это главная черта Самары. У команды есть свое лицо и свой футбол, от которого она не отходит. Вот вам и результат. Это называется стабильность.
"Крылья" не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на "Крылья" вверху таблицы по окончании сезона. Конечно, без спадов не обойдется. Но тем интересен футбол, – приводит слова Тихонова "СЭ".
23 сентября "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в стартовом матче 9-го тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. 19-летний полузащитник Никита Салтыков, признанный лучшим игроком встречи, открыл счет, поразив ворота южан уже на четвертой минуте. Под занавес первого тайма боснийский хавбек Амар Рахманович удвоил преимущество волжан. В компенсированное время эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа с пенальти отквитал один мяч.
После 9 сыгранных матчей "Крылья Советов" набрали 18 очков и поднялись на верхнюю строчку в таблице РПЛ. "Сочи" с шестью очками остался на 13-м месте в чемпионате России.
Тихонов: "Крылья" ни под кого не подстраиваются – это главная черта Самары
Экс-полузащитник и бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отреагировал на победу волжан в домашнем матче 9-го тура РПЛ над "Сочи" (2:1) и первое место в таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"