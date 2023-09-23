Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
АхматЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
ТюменьЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Химки
2 - 1 2 1
ЛенинградецЗавершен
Родина
1 - 3 1 3
Шинник2 тайм
Акрон
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
1 - 1 1 1
ВулверхэмптонЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
ФулхэмЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Эвертон1 тайм
Бёрнли
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
5 - 3 5 3
МальоркаЗавершен
Осасуна
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Барселона
0 - 1 0 1
Сельта1 тайм
Альмерия
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
1 - 0 1 0
ВеронаЗавершен
Сассуоло
2 - 1 2 1
ЮвентусПерерыв
Лацио
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
0 - 2 0 2
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
7 - 0 7 0
БохумЗавершен
Боруссия М
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
5 - 3 5 3
Лорьян2 тайм
Брест
22:00
ЛионНе начат

Тихонов: "Крылья" ни под кого не подстраиваются – это главная черта Самары

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник и бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отреагировал на победу волжан в домашнем матче 9-го тура РПЛ над "Сочи" (2:1) и первое место в таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Я очень рад за "Крылья Советов". Видно, что у команды есть свой стиль и свой футбол, в который она играет. И самое главное, "Крылья" ни под кого не подстраиваются – это главная черта Самары. У команды есть свое лицо и свой футбол, от которого она не отходит. Вот вам и результат. Это называется стабильность.

"Крылья" не отходят от своей тактики, поэтому у них такая игра. Поэтому они уверенно выходят и играют. Каждый из них знает, что они делают на поле и что от них требует тренер. Было бы интересно посмотреть на "Крылья" вверху таблицы по окончании сезона. Конечно, без спадов не обойдется. Но тем интересен футбол, – приводит слова Тихонова "СЭ".

23 сентября "Крылья Советов" нанесли поражение "Сочи" в стартовом матче 9-го тура чемпионата России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. 19-летний полузащитник Никита Салтыков, признанный лучшим игроком встречи, открыл счет, поразив ворота южан уже на четвертой минуте. Под занавес первого тайма боснийский хавбек Амар Рахманович удвоил преимущество волжан. В компенсированное время эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа с пенальти отквитал один мяч.

После 9 сыгранных матчей "Крылья Советов" набрали 18 очков и поднялись на верхнюю строчку в таблице РПЛ. "Сочи" с шестью очками остался на 13-м месте в чемпионате России.


Крылья Советов Сочи Тихонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится