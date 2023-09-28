"Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в "Спартак". Федун всегда защищал меня и помогал во всем", — сказал Эменике.
Нигерийский нападающий был футболистом московской команды c 2011 по 2013 год. За это время спортсмен успел принять участие в 49 играх, в которых стал автором 24 голов и восьми результативных передач. Игровую карьеру спортсмен завершил четыре года назад.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эменике — о Федуне: Леонид всегда защищал меня и помогал во всем
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о бывшем владельце команды Леониде Федуне.
Фото: кадр из трансляции