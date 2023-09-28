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Эменике — о Федуне: Леонид всегда защищал меня и помогал во всем

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Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о бывшем владельце команды Леониде Федуне.
Фото: кадр из трансляции
"Мы очень давно не общались. Но я до сих пор благодарен, что в непростой момент он сделал возможным мой трансфер в "Спартак". Федун всегда защищал меня и помогал во всем", — сказал Эменике.

Нигерийский нападающий был футболистом московской команды c 2011 по 2013 год. За это время спортсмен успел принять участие в 49 играх, в которых стал автором 24 голов и восьми результативных передач. Игровую карьеру спортсмен завершил четыре года назад.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Федун Эменике Спартак
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