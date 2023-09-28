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Боков: у Федотова всё под контролем, всё по плану. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА

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Экс-защитник ЦСКА Максим Боков высказал мнение о работе тренерского штаба главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
Фото: РИА Новости
- Многие считают, что Федотов делает что-то не так? Вовсе нет. Если у команды не идет, то все шишки летят в сторону главного тренера. У Владимира Валентиновича всё под контролем, всё по плану. Думаю, что у ЦСКА не долго будет продолжаться серия без побед, тем более они знают, как с этим справляться. В скором будущем мы увидим сильный ЦСКА, - передает слова Бокова Metaratings.ru.

Московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 9 сыгранных матчах. В пяти последних турах национального первенства "армейцы" не могут одержать победу, при этом в настоящий момент у команды длится действующая серия из четырех подряд ничейных матчей в РПЛ. После поражения в дерби с "Динамо" (1:2) красно-синие сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1), "Зенитом" (1:1), "Крыльями Советов" (2:2) и "Ростовом" (3:3).


ЦСКА Федотов Боков
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