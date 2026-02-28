Мостовой раскритиковал игру новичка "Зенита" в матче с "Балтикой"

Фото: ФК "Зенит"

Эксперт отметил, что нападающий выглядел неготовым к игре и не произвёл впечатления.- Он был одним из самых худших на поле. Это однозначно. Такое ощущение, что он вообще не в форме.Футболист начал встречу против калининградской команды с первых минут, но не отметился голевыми действиями.Первую часть сезона игрок провёл в "Фенербахче", а его контракт принадлежит саудовскому "Аль-Насру". В "Зените" нападающий выступает на правах аренды до конца сезона.