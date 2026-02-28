Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Ростов2 тайм
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Мостовой раскритиковал игру новичка "Зенита" в матче с "Балтикой"

Александр Мостовой высказался о выступлении новичка "Зенита" Джона Дурана в матче против "Балтики".
Фото: ФК "Зенит"
Эксперт отметил, что нападающий выглядел неготовым к игре и не произвёл впечатления.

- Он был одним из самых худших на поле. Это однозначно. Такое ощущение, что он вообще не в форме.

Я его раньше не знал и не видел. А может, это у него форма такая. Он был одним из худших на поле, - передаёт слова Мостового Metaratings.

Футболист начал встречу против калининградской команды с первых минут, но не отметился голевыми действиями.

Первую часть сезона игрок провёл в "Фенербахче", а его контракт принадлежит саудовскому "Аль-Насру". В "Зените" нападающий выступает на правах аренды до конца сезона.

