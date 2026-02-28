Мантуан высказался о своём будущем в "Зените"

- Меня все устраивает в моей нынешней жизни. Если все сложится так, что я проведу здесь всю карьеру, и благодаря моему вкладу мы продолжим завоевывать трофеи, то я приму такую судьбу, - цитирует игрока "Спорт день за днём".
Бразильский защитник выступает за петербургскую команду с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.
Мантуан в этом сезоне РПЛ принял участие в 19 матчах, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу.
"Зенит" с 42 очками в копилке располагается на первой позиции в таблице РПЛ. Вчера команда дома победила "Балтику" (1:0).