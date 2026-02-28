Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 0 2 0
АкронЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Ростов2 тайм
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Мантуан высказался о своём будущем в "Зените"

Защитник "Зенита" Густаво Мантуан прокомментировал своё будущее в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что полностью доволен нынешними условиями и атмосферой в команде.

- Меня все устраивает в моей нынешней жизни. Если все сложится так, что я проведу здесь всю карьеру, и благодаря моему вкладу мы продолжим завоевывать трофеи, то я приму такую судьбу, - цитирует игрока "Спорт день за днём".

Бразильский защитник выступает за петербургскую команду с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Мантуан в этом сезоне РПЛ принял участие в 19 матчах, записав на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу.

"Зенит" с 42 очками в копилке располагается на первой позиции в таблице РПЛ. Вчера команда дома победила "Балтику" (1:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится