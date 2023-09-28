– Уверенная победа 2:0, забили хороший гол. При 11 на 10 сопернику сложно было демонстрировать свои возможности. Мы готовились к быстрым атакам соперника и к стандартам. Со стандартами справились, а с быстрыми атаками был только один момент в первом тайме, после чего какой-то запредельной опасности я не увидел.
Сегодня, 28 сентября 2023 года, в Москве на стадионе "Москвич" состоялся очередной матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России по футболу. В рамках него медийный клуб 2DROTS сыграл против "Химок". Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В их составе двумя забитыми мячами сумел отличиться нападающий Кирилл Панченко. Отметим, что команда 2DROTS с 25 минуты первого тайма играла в меньшинстве – в ее составе был удален полузащитник Годфред Клуцей, получивший две желтые карточки.
Источник: Sport24
Талалаев – о матче с 2DROTS: уверенная победа, в меньшинстве сопернику сложно было демонстрировать свои возможности
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев прокомментировал победу своей команды над медийным клубом 2DROTS (2:0) в Кубке России.
Фото: "Матч ТВ"