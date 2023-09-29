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Романцев: я бы посоветовал Дзюбе извиниться перед Семаком

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Экс-наставник "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мыслями о сложившейся ситуации между форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.
Фото: Чемпионат.com
- Что касается новой вспышки разговоров вокруг Дзюбы, то пусть он не обижается, но в данной ситуации я бы посоветовал ему принести извинения. Думаю, что это только вызовет уважение, которое он заработал игрой и честным отношением к своей профессии.

Напомним, после встречи "Локомотив" - "Зенит" в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги, который проходил в Санкт-Петербурге и завершился победой "железнодорожников", нападающий гостей Артем Дзюба на вопрос журналистов о главном тренере "сине-бело-голубых" Сергее Семаке ответил: "А это кто?". Также ранее в прошлом сезоне форвард не пожал после матча руку наставнику "Зенита", под руководством которого выступал за петербуржцев с 2015 по 2022 год.

Источник: "СЭ"


Романцев Дзюба Семак Зенит Локомотив
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