– Он мне запомнился очень посредственным игроком, ничего собой не представляющим. Считаю, что данный трансфер был ошибкой. Что сейчас с Бека?Бека происходит, не знаю. Но в любом случае нет ни одной причины на свете, чтобы лишать себя жизни! Я желаю ему успокоиться, и все в его жизни наладится, – цитирует Смородскую "Матч ТВ".
Ранее издание Actu Foot сообщило, что Бека-Бека, перешедший в "Ниццу", забрался на край моста в одноименном французском городе и угрожает покончить с жизнью. По информации источника, причиной такого шага со стороны 22-летнего француза было расставание с девушкой. Высота моста составляет около 100 метров.
Позднее жандармерия подтвердила, что экстренным службам совместно с психологами удалось снять с моста и спасти жизнь бывшего легионера "Локомотива", выступающего за "Ниццу". Бека-Бека выступал за московский клуб в сезоне-2021/22. В составе "железнодорожников" он провел 28 матчей, забил 4 гола. Летом 2022 года он перешел в клуб Лиги 1 "Ниццу".
Смородская: желаю Бека-Бека успокоиться, и все в его жизни наладится
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на инцидент с бывшим легионером "железнодорожников" Бека-Бека.
Фото: ФК "Локомотив"