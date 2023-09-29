Напомним, директор "Сатурна" Роман Широков заявил, что Мостовой отказался от предложения по поводу работы в подмосковном клубе якобы из-за низкого уровня команды.
– Все это было сказано в шутку, мы же футболисты – у нас за плечами много лет в футболе. Ну какой "Сатурн"? Что мне там делать? Этот диалог состоялся, когда Кононова не было в клубе. А сейчас там на месте тренера, как знаю, уже сам Рома Широков.
Нет, меня никто в "Сатурн" не звал! Это все шутки. Данные слова равносильны тому, если кто-то сейчас придет из нашей сборной, а я им скажу: "Эй, сборная, как дела? Меня не пригласите? Не хотите освободить место?" Это чистого вида футбольный разговор, мы все так общаемся, – цитирует Мостового Sport24.
По словам Романа Широкова, бывший футболист Александр Мостовой в ответ на предложение заявил следующее: "Сатурн" – не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу".
55-летний Александр Мостовой в августе подал документы для обучения в академии РФС на тренера. По окончании курса бывший футболист сборной России и "Спартака" может возглавить профессиональную команду. После окончания карьеры спортсмена Мостовой раздает комментарии в СМИ, но пока так и не попробовал себя в качестве тренера. В последнее время частым объектом нападок со стороны прославленного игрока является испанский наставник "красно-белых" Гильермо Абаскаль.
Мостовой – о предложении Широкова: ну какой "Сатурн"? Что мне там делать?
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой объяснил свой отказ от работы в раменском "Сатурне", выступающем во Второй лиге.
Фото: "Матч ТВ"